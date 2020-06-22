Путин, Шойгу и патриарх Кирилл возложили цветы к мемориалу «Матерям победителей»

Президент РФ Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также министром обороны РФ Сергеем Шойгу возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей». Она расположена в восточной части храмового комплекса Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

Девятиметровый памятник «Матерям победителей» изображает женщину, закрывающую лицо руками. Внутри скульптуры горит свеча, зажженная от Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Каждый желающий может зайти внутрь композиции и поставить в нише горящую свечу, почтив таким образом память героев Великой Отечественной войны.

Глава государства сегодня посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, осмотрел Главный собор Вооруженных сил РФ и принял участие в молебне.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.