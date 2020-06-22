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В России выявлено 8 404 новых случая коронавируса

Ирина Егорова
10:56 22.06.2020
Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни.
В России выявлено 8 404 новых случая коронавируса
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

За последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Также в нашей стране выздоровело 10 386 человек и умерло 216 пациентов.

Всего с начала распространения инфекции в РФ зарегистрировано 592 280 заболевших, согласно оперативным данным.

Москва и многие другие города страны постепенно начали снимать ограничения, которые были введены в связи с пандемией. Например, власти Москвы на прошлой неделе приступили ко второму этапу снятия ограничений - открылись летние веранды кафе и ресторанов, музеи, зоопарки, стоматологии. До этого работу возобновили парикмахерские, непродовольственные магазины и салоны красоты.

Тем не менее, коронавирус в Москве еще окончательно не побежден, напоминают в Роспотребнадзоре, и призывают к соблюдению необходимых мер безопасности. Так, главным условием возобновления работы является постоянная дезинфекция помещений и использование персоналом средств индивидуальной защиты. Необходимо обеспечить социальное дистанцирование, а всем сотрудникам и посетителям будут измерять температуру.

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