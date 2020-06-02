МИД России потребовал от властей США незамедлительной реакции из-за нападений на журналистов

МИД России потребовал от американских властей незамедлительно принять меры для того, чтобы работающие в стране журналисты не становились жертвами полицейского произвола. Нападение на продюсера информационного агентства Sputnik Николь Руссел в ведомстве оценили как недружественный шаг и вопиющее нарушение обязательств по обеспечению безопасности сотрудников СМИ.

В МИД отметили, что Руссел была обстреляна со стороны полиции резиновыми пулями с применением осколочной гранаты для разгона демонстрантов, несмотря на предъявление пресс-карты. Женщина получила многочисленные травмы, в том числе огнестрельные ранения.

«С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем. Возмущены непрекращающимся насилием, которое применяют американские правоохранители в отношении освещающей протесты в США международной прессы, в том числе российской... Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент », - заявили в МИД.

Ранее нападению со стороны правоохранителей в американском Миннеаполисе подвергся корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев. Пострадавшие в Штатах журналисты освещают протесты, вспыхнувшие из-за убийства полицейским задержанного афроамериканца.