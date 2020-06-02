Зарядка с Овечкиным: известные российские спортсмены в День защиты детей приняли участие в акции «Так просто быть рядом!»

Первого июня в День защиты детей в России Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» при поддержке Министерства просвещения и Минтруда провело акцию «Так просто быть рядом!», в рамках которой известные артисты, спортсмены и общественные деятели встретились онлайн с более 10 000 воспитанников из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных учебно-воспитательных учреждений.

В этот день воспитанников более 300 учреждений по всей стране ждала утренняя зарядка с Александром Овечкиным, Виталием Фридзоном, Александром Самедовым, Андреем Рожковым и другими известными личностями. В прямом эфире с ребятами побеседовали Станислав Дужников, Андрей Рожков, Екатерина Волкова, Егор Дронов и другие артисты. Также юные зрители приняли участие в специальном кулинарном мастер-классе от шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева.

Артисты, спортсмены и блогеры поддержали акцию, чтобы поздравить ребят и создать у них праздничное настроение, дать им советы о постановке целей, о возможностях самореализации и заботы о других, о важности учебы и труда для достижения успеха.

Основная цель организаторов была продемонстрировать, что быть рядом – просто. Это особенно важно в условиях вынужденных ограничений, с которыми столкнулись дети по всей стране. С помощью онлайн-акции ее участники подарили праздник каждому ребенку.