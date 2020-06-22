В Москве зарегистрировали рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в столице скончались 20 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией и диагностированной пневмонией.

Зарегистрированное число смертей от заболевания является наименьшим с 17 апреля.

Данную информацию сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Таким образом, к 21 июня общее число летальных исходов среди больных COVID-19 в городе выросло до 3617.

В оперштабе напомнили, что при возникновении любых симптомов ОРВИ необходимо отказаться от самолечения и немедленно вызвать на дом специалиста – для собственной безопасности и безопасности окружающих.

Ранее в столице на Крымской набережной стартовала акция «Линия памяти», посвященная историческому наследию Великой Отечественной войны.