Нижнекамский лагерь «Кама» вошел во всероссийский проект «Губернаторский лагерь»

Первого июня, в День защиты детей, в Нижнекамске прошла приемка обновленного детского оздоровительного лагеря «Кама». В рамках реализации президентской программы реновации лагерей «Лето – детям» и при участии Министерства по делам молодежи Татарстана в центре было проведено масштабное обновление и расширение инфраструктуры. Один из корпусов адаптировали под потребности детей с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день лагерь «Кама» является одним из самых больших и комфортабельных центров детского отдыха в Татарстане. Он готов открыть двери для мальчишек и девчонок, как только это позволит эпидемиологическая обстановка.

Еще одно неоспоримое преимущество детского учреждения связано с его участием в проекте «Губернаторский лагерь». Благодаря этому здесь будут проводиться сертифицированные образовательные смены легендарного «Артека». Это означает, что качество отдыха в «Каме» будет поднято на новый уровень.