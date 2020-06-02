Шойгу предложил Эсперу объединить усилия по борьбе с COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил американскому коллеге Марку Эсперу объединить усилия для борьбы с пандемией коронавируса. По его мнению, это важно для эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем.

Шойгу также отметил необходимость обмена опытом между военными специалистами двух стран, которые принимали участие в противодействии распространению инфекции, сообщили в Минобороны России.

Во время телефонного разговора главы военных ведомств также обсудили контроль над вооружениями. Шойгу пригласил Эспера на парад Победы в Москве 24 июня.