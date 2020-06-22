Президент Сербии объявил об «убедительной» победе правящей партии на выборах в парламент

Глава Сербии Александр Вучич объявил о победе правящей Сербской прогрессивной партии на прошедших накануне выборах в состав государственного парламента.

В воскресенье в стране прошли выборы депутатов Скупщины, а также выборы представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Принять участие в голосовании имели право 6 584 376 сербских граждан. Для проведения выборов были организованы 8,4 тысячи участков, 90 из которых располагались на территории Метохии и Косово и еще 42 в зарубежных государствах.

«Сегодня вечером мы получили самое большое доверие народа», - указал действующий президент страны.

Вучич подчеркнул, что оказанное гражданами страны доверие в этом году является «самым большим в истории Сербии», несмотря на изначальный скептицизм. Он также добавил, что правящей партии после произошедшего следует работать еще более старательно и с увеличенной ответственностью, чтобы оправдать ожидания населения после настолько убедительной победы на выборах.

Минимальный необходимый порог для попадания в государственный парламент в 3% голосов избирателей, по предварительным данным избирательного комитета, прошли две партии. На первом месте с серьезным преимуществом оказалась СПП, набрав 63,35% голосов, следом за ней по результатам голосования идет Социалистическая партия Сербии, возглавляемая министром иностранных дел Ивицой Дачичем, с 10,67% голосов.

Также, согласно предварительной оценке, явка на выборы в 2020 году составила 59,43%. В настоящее время полностью обработаны данные с 2,32% от общего числа участков.

Окончательные итоги прошедшего голосования должны быть объявлены республиканским избиркомом не позднее, чем через 96 часов после его окончания. Через 10 дней от того же момента новые депутаты должны будут получить свои мандаты, заняв место в парламенте на следующие четыре года. За 250 позиций в однопалатном законодательном органе Сербии в этом году вел борьбу 21 блок.