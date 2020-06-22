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Вакцина от COVID-19 обеспечит иммунитет как минимум на два года - директор НИЦ Гамалеи

Лина Давыдова
00:14 22.06.2020
Первая вакцинация военнослужащих-добровольцев была проведена 18 июня.
Вакцина от COVID-19 обеспечит иммунитет как минимум на два года - директор НИЦ Гамалеи
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Созданная совместно с Министерством обороны России вакцина позволит защитить от коронавируса на срок более двух лет. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина вводится дважды, причем один и тот же ген вводится на разных носителях, «что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени».

Такой подход, как отметил Гинцбург, гарантирует с большой вероятностью, «что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период».

Врач также рассказал, что  такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ еще в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

Первая вакцинация военнослужащих-добровольцев была проведена 18 июня. Девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй. Процедура проводилась под строгим контролем опытных специалистов госпиталя Бурденко, которые ранее неоднократно принимали участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов.

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