В День защиты детей транспорт в России заговорил детскими голосами

Первого июня в День защиты детей Народный фронт вместе с благотворительным фондом «Подари солнечный свет», Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы и Общероссийским движением пассажиров провели всероссийскую акцию «Дети говорят!». От Калининграда до Камчатки в общественном городском транспорте, метро, аэропортах на миллионную аудиторию через громкоговорители прозвучали детские голоса.

Ребята рассуждали о вечных ценностях, связанных с семьей и детством, здоровьем и заботой, дружбой и добром, любовью к маме и папе. В метро Москвы дети предупреждали пассажиров о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Акция должна была помочь участникам пассажиропотока стать внимательнее не только к самым маленьким, но и друг к другу. К участию приглашались дети разных возрастов, которые успели отличиться в какой-либо сфере, а также дети с инвалидностью.