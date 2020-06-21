В Москве общее число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 135 тысяч

В Москве за прошедшие сутки вылечились еще 1 007 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице количество выздоровевших людей постоянно увеличивается. В общей сложности в Москве число вылечившихся пациентов достигло 135 556 челок.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556», - сказала вице-мэр.

В пятницу, 19 июня, столичные власти отметили, что впервые с начала мая, в Москве был зафиксирован самый низкий показатель суточного количества смертей – 34. В субботу этот показатель еще снизился и составил 32 летальных случая.