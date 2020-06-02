МИД РФ: более ста журналистов пострадали от действий полиции США в ходе беспорядков

Более ста человек, представляющих американские и зарубежные СМИ, пострадали от действий сил правопорядка в ходе освещения протестов в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила представитель дипломатического ведомства, сегодня в графике государственного секретаря Майка Помпео фигурирует «встреча с выжившими в ходе событий на площади Тяньаньмэнь».

«За окном госдеповского кабинета в Вашингтоне идёт бойня между полицейскими и протестующими, которым есть что рассказать о выживании на площадях, но международное лицемерие никто не отменял», - написала Захарова в Facebook.

Также она выразила интерес, связанный с темами выступления Помпео в ходе «встречи с выжившими» и расскажет ли им о достижениях США в области «защиты прав человека».

«Наверное, похвастается новинкой в этом деле - обстрелом иностранных корреспондентов резиновыми пулями и распылением им в лицо слезоточивых аэрозолей. Есть чем гордиться: более сотни американских и зарубежных журналистов пострадали от насилия со стороны правоохранителей», - резюмировала Захарова.

Протесты и беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Представитель полиции при задержании обездвижил Флойда, после чего надавил ему коленом на шею. Впоследствии мужчина умер в реанимации. Трагедия спровоцировала массовые протесты в десятках городов и штатов. В ходе их освещения пострадали, в том числе, российские журналисты.