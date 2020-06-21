В Московском планетарии назвали регионы России, где можно увидеть кольцеобразное затмение

В воскресенье, 21 июня, жители некоторых регионов России смогут наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Там отметили, что россияне увидят только неполные фазы. Например, в Москве оно составит 2 процента и будет длиться 28 минут.

«21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана», -отметили в планетарии.

Наибольшая фаза будет видна на юге Дагестана, в Алтайском крае и Республике Тыва.

В прошлый раз подобное затмение произошло 10 июня 2002 года, а следующее, по прогнозам, состоится только в июле 2037 года.