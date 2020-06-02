Мастер-классы «Таврида - детям» собрали 17 тысяч участников

В Международный день защиты детей команда арт-кластера «Таврида» подготовила настоящий праздник - провела 700 мастер-классов в 75 регионах России, в том числе с участием звезд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники «Тавриды» разных лет, резиденты, эксперты и знаменитые гости сказали теплые пожелания в адрес ребят.

Детей во время мастер-классов поздравили известные артисты: Сергей Безруков, Николай Расторгуев, Андрей Соколов, Алла Духова, Александр Новиков, Анна Чиповская и Рутгер Гарехт.

Знаменитости ответили на самые интересные вопросы детей, которые можно было задать в группе фестиваля «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы 12 самых интересных вопросов получили не только ответ от кумира, но и подарок от организаторов.

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С инициативой проведения подобных онлайн мастер-классов выступили творцы арт-кластера со всей России. На протяжении двух месяцев участники и эксперты «Тавриды» разных лет проводили творческие мастер-классы по музыке, изобразительному искусству, актерскому мастерству, хореографии, рукоделию и литературе.

Мастер-классы 1 июня стали окончанием большого проекта «Таврида - детям». Проект стартовал 7 апреля и получил широкий отклик у пользователей.

За два месяца существования в нем приняли участие более 17 500 детей из 75 регионов России.