В столичной мэрии рассказали о сроках полного восстановления ресторанного бизнеса

В Москве ресторанный бизнес после снятия ограничений из-за пандемии достиг по объему 65% от прежних показателей. Ожидается, что за ближайший месяц столичный общепит полностью восстановится. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему где-то уже достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии, до всех ограничений. Поэтому я думаю, что нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится», - сказал градоначальник.

В Москве с 16 июня начали открываться летние веранды кафе и ресторанов. Ограничения были сняты в рамках второго этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Ожидается, что с 23 июня столичный общепит полностью возобновит свою работу.