Подозреваемая в убийстве сына женщина хотела стать губернатором Астрахани

Жительница Астрахани, которую подозревают в убийстве сына, планировала выдвигаться на пост губернатора области. Радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что до прошлого года женщина состояла в партии «Справедливая Россия».

Председатель астраханского отделения партии и депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что женщина покинула «Справедливую Россию» в после того, как сопартийцы высказались против ее кандидатуры на должность главы региона.

«Парторганизация ее не поддержала и дальше пошло-поехало», - сказал депутат.

Накануне 20 июня в СК РФ по Астраханской области, что по подозрению в убийстве ребенка, который пропал в начале марта, задержана его мать. По версии следствия, во время ссоры женщина ударила 12-летнего сына гантелей, в результате он скончался. Родители решили скрыть преступление и написали заявление в полицию об исчезновении. В пятницу, 19 июня, тело ребенка, залитое бетоном, было найдено под домом его старшего брата.