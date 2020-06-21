Синоптики рассказали о погоде в день Парада Победы

В день Парада Победы, 24 июня, в Москве ожидаются небольшие дожди и облачная погода с прояснениями. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока что прогностическое видение такое: фон давления повышенный, ветер северный, до 8 м/с, облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь», - сказал метеоролог.

Вильфанд подчеркнула, что прогноз еще будет уточняться.

Ранее он сообщил, что в воскресенье, 21 июня, в Москве ожидается от 20 до 24 градусов тепла. Также этот день станет самым энергетически насыщенным из-за летнего солнцестояния.