Юлия Шойгу рассказала, как вернуться к социальной жизни после снятия ограничений из-за COVID-19

Во многих регионах России постепенно снимаются ограничения, введенные ранее в связи с пандемией Covid-19 в стране и по всему миру. Ограничительные меры в общей сложности продлились 2 месяца и у некоторых граждан появились страхи и фобии, касательно возвращения к привычному образу жизни, об этом рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«Наступает момент, когда надо заканчивать самоизоляцию, и меняется характер обращений за помощью: если раньше, в начале пандемии, всех больше интересовало, как справиться с одиночеством, как не заразиться, то сейчас людей тревожит возвращение к социальной жизни, выход на работу», - заявила психолог.

Также гость студии «Открытого эфира» Юлия Шойгу объяснила, как можно побороть страх выхода на улицу, возвращения на работу или путешествий.

«Чтобы справиться со страхом, нужно выделить главный тревожный фактор, например - страх улицы, возвращаться надо постепенно, не стоит планировать сразу длительные поездки. Пусть все будет поэтапно, необходимо определить небольшие шаги для возвращения к обычному ритму жизни. Постепенно расширять количество зон, в которых вы будете чувствовать себя в безопасности», — заявила эксперт.

Начиная с 1 июня в Москве сняли часть ограничительных мер, введенных в столице из-за коронавируса. Москвичам разрешили прогулки в парках по графикам, открылись торговые центры, магазины, мастерские и химчистки. А в Сочи началась подготовка к открытию туристического сезона и с 1 июня начали открываться пляжи при санаториях, также российские туроператоры возобновили бронирование летних туров в город.