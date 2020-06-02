Шойгу обсудил сферу контроля над вооружениями с американским коллегой

Министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с главой Пентагона Марком Эспером. Руководители военных ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавируса и ситуации в сфере контроля над вооружениями.

Шойгу предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией для эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем. Он также отметил, что профильным военным специалистам необходимо обменяться накопившимся опытом.

С российской стороны также была выражена обеспокоенность в связи с разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу.

«Подтверждена готовность обсуждения с американской стороной всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога», - рассказали в Минобороны России.

Коллеги также обсудили меры по стабилизации обстановки в Сирии и обеспечению безопасности воинских контингентов в Афганистане и других регионах мира.