Мурашко и Попова поздравили коллег с Днем медицинского работника

В воскресенье, 21 июня, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарили медиков за самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса и поздравили коллег с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Этот праздник по праву можно считать днем всенародного признания благородного труда врачей, медицинских сестер, всех работников здравоохранения, кто сердцем чувствует боль и страдания людей и помогает сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь», - приводит слова Мурашко сайте Минздрава.

Министр добавил, что медикам выпала непростая миссия находиться в постоянной готовности прийти на помощь, что требует огромных сил, энергии и чуткости. Он подчеркнул, что здоровье нации является важнейшим государственным приоритетом.

«Уважаемые коллеги! Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в достижении поставленных целей, душевного равновесия и гармонии», - сказал Мурашко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, на плечи медиков легла огромная нагрузка и большая ответственность за здоровье людей.

«Ваш профессионализм, неравнодушие, внимание к деталям, готовность жертвовать личными интересами ради общественного благополучия восхищают и служат примером», - приводит слова Поповой сайт Роспотребнадзора.

Анна Попова добавила, что ежедневная забота о здоровье людей, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия россиян придает особый статус медицинским работникам, связавшим свою профессиональную деятельность с санитарно-эпидемиологической службой России.

«Профилактическая медицина является опорой здравоохранения, поэтому каждодневный труд специалистов службы особенно важен для развития и процветания нашей страны, сохранения и укрепления здоровья ее граждан», - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора высказала признательность коллегам и пожелала им как можно больше светлых и приятных моментов в жизни, понимания родных и близких, сохранения жизнелюбия и оптимизма и «чтобы вас не покидало чувство долга и гордости за свою благородную профессию».