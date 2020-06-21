Россиян предупредили о самом энергетически насыщенном солнечном дне

В воскресенье, 21 июня, жителей России ждут энергетически насыщенные солнечные лучи из-за летнего солнцестояния. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В это день солнце доходит до 23-го градуса северной широты. На этой широте солнце перпендикулярно в полдень, затем оно начнет уходить к экватору. В этот день солнечные лучи самые энергетически насыщенные», - сказал метеоролог ТАСС.

Он отметил, что данное явление не окажет влияния на климат. Вильфанд подчеркнул - если бы не было перемещения теплых и холодных масс воздуха, то в день летнего солнцестояния активно бы прогревалась подстилающая поверхность.

Также научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в этот же день в Москву придет «нормальная» погода. Воздух прогреется примерно до 24 градусов.