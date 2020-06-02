«Она рвется в бой»: шеф американского бюро Sputnik рассказал о состоянии пострадавшей во время протестов журналистки

В США полиция несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты у Белого дома. Об этом «Звезде» рассказал шеф бюро агентства в Вашингтоне Миндиа Гавашели.

«Мы, безусловно, будем обращаться в организации, которые занимаются защитой журналистов, посмотрим, как они отреагируют. Мы бы обратились в полицию Вашингтона, но дело в том, что мы не знаем, какая служба ее атаковала. Там была и полиция секретной службы, и национальная гвардия, другие спецподразделения. Мы не знаем, кто атаковал наших корреспондентов. Мы будем это выяснять и будем добиваться наказания виновных», - сказал он.

Гавашели при этом подчеркнул, что в планы руководства информагентства не входит приставлять охрану к сотрудникам после произошедшего.

«Мы никогда не приставляем к сотрудникам охрану. Они журналисты, этого должно быть достаточно, особенно в стране, где есть первая поправка в конституцию, которой так американцы гордятся, которая говорит о том, что свобода слова - это неотъемлемое и основное право людей. Мы не будем менять подход к работе. Николь сегодня будет продолжать работать, она приходит в себя, но уже рвется в бой, она готова работать дальше», - заявил шеф вашингтонского бюро Sputnik.

Ранее о нападении рассказала сама Руссел. По словам журналистки, стражи порядка атаковали ее, несмотря на то что она сообщила им, что является сотрудником СМИ. В результате инцидента женщина получила травмы.

Ряд американских городов охватили массовые беспорядки после того, как чернокожий мужчина Джордж Флойд погиб из-за слишком грубых действий сотрудников полиции во время задержания. В Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что блюстители закона надели на Флойда наручники и повалили его. Причем один из полицейских наступил задержанному коленом на шею. Мужчина на записи несколько раз сообщил, что ему трудно дышать. После этого инцидента он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где в итоге скончался.