Врачи из восьми стран записали ролик-поздравление для российских коллег

В воскресенье, 21 июня, в России отмечают День медицинского работника. Врачи из восьми стран мира записали коллективное поздравление с профессиональным праздником для своих российских коллег.

«Наши дорогие и отважные друзья, российские врачи, поздравляем от всей души с вашим профессиональным праздником. Мы хотим, чтобы вы оставались такими же сильными в вашем труде, чтобы вы оставались такими же смелыми и решительными в борьбе с коронавирусом», - сказал Шафир Ботнер из Израиля.

В ролике «Na zdorovie» медики из Индонезии, Италии, Португалии, Израиля, Германии, Сербии, Латвии и других стран пожелали российским врачам стойкости и силы. В конце видеопоздравления, каждый из участников произнес по-русски «Na zdorovie».

День медицинского работника появился в нашей стране на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. С тех пор каждый год в третье воскресенье июня в России, Белоруссии, Армении Молдове и других странах отмечают этот профессиональный праздник.