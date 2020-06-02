Путин разрешил награждать знаком отличия «За благодеяние» за волонтерство
Награда может быть вручена за личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям.
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Президент РФ Владимир Путин разрешил награждать волонтеров знаками отличия «За благодеяние». Указ главы государства был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, государственная награда может быть вручена за существенный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям.
Указ вступает в силу со дня его подписания.