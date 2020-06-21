Американские военные испытали новую авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

В США провели испытания авиабомбы StormBreaker, интегрированной в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»). Об этом сообщает Forbes.

Авиабомбу на этой неделе во время испытаний выпустил истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Оценить возможности StormBreaker военные планируют до конца 2020 года.

Отмечается, что бомба обладает интеллектуальной системой автоматического наведения, позволяющей не отклоняться от курса, выбирать и атаковать цели самостоятельно. В основе StormBreaker лежат американские наработки 80-х годов прошлого века. Вес снаряда - около 113 килограммов.

Данной авиабомбой планируют оснащать истребители-невидимки F-35 Lightning II, F-15E и Super Hornet, а также бомбардировщики B-52, B-1B и B-2.