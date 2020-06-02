Появился график отключения горячей воды в Москве
Гидравлические испытания на сетях стартуют 1 июля.
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Отключение горячей воды в Москве стартует 1 июля. В столице заработал информационный сервис, где жители города смогут посмотреть расписание для своего дома.
Чтобы узнать дату начала и сроки проведения работ, в поисковой строке сервиса необходимо написать название улицы и номер дома.
Продолжительность профилактических работ составит не более десяти дней, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Гидравлические испытания выполнят более чем на 16 тысячах километров тепловых сетей. Как и в прошлые годы, их планируется завершить 1 сентября.