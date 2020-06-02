Появился график отключения горячей воды в Москве

Продолжительность профилактических работ составит не более десяти дней, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Гидравлические испытания выполнят более чем на 16 тысячах километров тепловых сетей. Как и в прошлые годы, их планируется завершить 1 сентября.

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