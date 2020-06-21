Врач дал советы по восстановлению иммунитета после самоизоляции

У человека во время соблюдения режима самоизоляции могло произойти снижение иммунитета. Но эту проблему можно исправить с помощью соблюдения режима сна и бодрствования, сбалансированного питания и физических нагрузок. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем, заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев.

«Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление», - пояснил Пономарев РИА Новости.

Выводы о негативном влиянии на иммунную систему режима самоизоляции были сделаны на основе «многочисленных гермокамерных экспериментов, проведенных в ИМБП, в том числе при поддержке Российского научного фонда», отметил Пономарев.

Исследования показали, что особенно негативно на иммунную защиту в период самоизоляции влияют стресс, гиподинамия, снижение антигенной нагрузки и изменение режима сна и бодрствования.

«Косвенным признаком дисбаланса в системе иммунитета может служить реактивация латентных внутриклеточных инфекций, таких как простой герпес», - пояснил иммунолог.

Он добавил, что для выявления всех нарушений необходимо сделать развернутый иммунологический анализ.

Ранее врач рассказал, как безболезненно для организма выходить из режима самоизоляции. По его словам, бояться ослабления иммунитета из-за карантина совершенно не стоит, поскольку кратковременное сидение дома на изменение иммунного ответа никаким образом не влияет.