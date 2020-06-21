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Во ВНИИ труда назвали основные плюсы удаленной работы

Иван Линдеманн
07:08 21.06.2020
Доктор экономических наук Ольга Забелина считает, что данный формат положительно влияет на зарплату и экономит время.
Во ВНИИ труда назвали основные плюсы удаленной работы
© Фото: Peggy und Marco Lachmann-Anke, Pixabay

Выбор компании без смены места жительства и региона - это основное преимущество удаленной работы, считает доктор экономических наук, эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина. По ее словам, данный формат может оказать положительное влияние на заработную плату.

«Создаются предпосылки для выравнивания не только уровня занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации, тем самым снижается межрегиональная дифференциация доходов», - рассказала специалист RT.

Кроме того, у человека снижаются расходы на транспорт, которые могут быть существенными.

Забелина уверена, что развитию удаленного формата работы будет способствовать постепенно внедряющаяся в регионах система электронного документооборота.

«Кроме того, в Госдуму уже внесен законопроект о регулировании дистанционной занятости, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная работа» и «комбинированная дистанционная работа». Это позволит повысить гибкость трудовых отношений», - сказала эксперт.

Кроме того, работать удаленно будет удобно людям с ограниченными возможностями, родителям с малолетними детьми, и лицам, совмещающим работу и учебу.

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