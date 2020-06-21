В столичной мэрии объяснили причины подтоплений в городе

В Москве за короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в некоторых районах до 70% от месячной нормы. В ливневую канализацию попали ветки и листва, что и привело к локальным подтоплениям. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Кроме того, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений», - приводит слова Бирюкова сайт мэра Москвы.

По словам Петра Бирюкова, все подтопления были оперативно ликвидированы. В районы незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев.

В МЧС заранее предупредили москвичей о неблагоприятных метеорологических условиях с усилением ветра, грозовыми дождями и градом. По информации Гидрометцентра, в первой половине июня в столице выпало почти две месячных нормы осадков.