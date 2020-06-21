В Гидрометцентре назвали сроки возвращения «нормальной» погоды в Москву

В столичном регионе погода придет в климатическую норму 21 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Та температура, которая будет, например, в воскресенье, понедельник - это та, которая соответствует многолетним значениям. Ночью от 10 до 15 градусов, а днем - 20-22 градуса», - отметил специалист в интервью ТАСС.

Он сказал, что в Москве в ближайшие три дня температура днем будет колебаться от 20 до 24 градусов. Небольшое повышение ожидается в среду, 24 июня.

Напомним, что накануне в московском регионе прошел сильный дождь. В столице выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. В предыдущие дни, наоборот, температура превышала климатические значения на несколько градусов.