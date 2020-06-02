Ученые раскрыли тайну 3500-летней «дамы в колодце»

Анализ ДНК найденных в Турции останков «дамы в колодце», умершей более 3500 лет назад, помог ученым лучше понять пути миграции народов в прошлом. Он показал, что люди проходили очень большие расстояния: так, женщина была обнаружена примерно в 3 200 километрах от места своего рождения.

Останки женской особи со следами насильственной смерти нашли в глубоком колодце в древнем городе Алалах. По этой причине женщину назвали «дамой в колодце». Анализ ДНК показал, что она центрально-азиатского происхождения.

«Как и почему женщина из Центральной Азии - или оба ее родителя - оказалась в Алалахе, мы не знаем. Это были захватчики или рабы? А может быть, эта женщина вступила в брак?» - цитирует Daily Sabah соавтора исследования, немецкого археолога Людвига Максимилиана Филиппа Стокхаммера.

Женщина умерла в возрасте от 40 до 45 лет, вероятно, между 1625 и 1511 годами до нашей эры. На ее теле были обнаружены множественные травмы. Ученые предполагают, что она могла стать жертвой ограбления или ненависти к инородцам.

Всего в ходе исследования ученые проанализировали останки 110 людей, которые проживали в период от 7500 до 3000 лет назад на территории современных Турции и Ирана. В результате был получен наиболее полный набор данных о генетике и взаимодействии людей в этом регионе после появления сельского хозяйства и возникновения городов-государств.

По мнению ученых, популяции из Анатолии и Кавказа начали генетически смешиваться около 6500 года до нашей эры. Следующие миграционные изменения произошли около 4000 лет назад, когда местные народы начали смешиваться с народами Месопотамии.