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«Значительный интерес»: посол РФ рассказал о реакции США на статью Путина о войне

Тамара Астапенкова
06:29 21.06.2020
Анатолий Антонов отметил, что в Госдепе заинтересовались разъяснениями российского президента относительно саммита постоянных членов СБ ООН.
«Значительный интерес»: посол РФ рассказал о реакции США на статью Путина о войне
© Фото: Globallookpress

В США статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала значительный интерес и дала толчок к дискуссии. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщив, что российская дипмиссия активно подключилась к тиражированию статьи, направив ее в Госдепартамент, ведущие неправительственные организации, посольства стран Западной Европы и СНГ.

«Публикация вызвала значительный интерес», - сказал Антонов в онлайн-интервью ТАСС.

Он добавил, что многие подчеркнули важность серьезного разговора об исторической памяти, которая влияет на современные политические решения и отношения в области безопасности. Антонов уточнил, что его коллеги, в том числе и в Госдепе считают, что «нужно время, нужно вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни».

«Слышны голоса специалистов, а также позитивно настроенных к нам людей о том, что статья российского президента своевременна», - сообщил Антонов.

Дипломат добавил, что в Госдепе заинтересовались разъяснениями Путина о саммите постоянных членов СБ ООН. Антонов отметил, что Россию не может не беспокоить выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.

«Много разговоров идет здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая», - отметил посол.

Он пояснил, что на данный момент предлагается «концепция соперничества великих держав. По сути, речь идет о гонке вооружений». Россия хотела бы избежать подобного развития сценария, уточнил Антонов.

Ранее статью Путина прокомментировали в британском МИД, заявив, что история не должна переписываться в угоду интересов той или иной страны и использоваться в качестве политического инструмента.

В пятницу, 19 июня, на сайте Кремля был опубликован на русском языке полный текст статьи Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Статья первоначально была опубликована в американском журнале National Interest, в которой российский президент рассуждает о предпосылках войны, оценивает последствия этого трагического периода прошлого, призывает извлечь из него уроки.

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