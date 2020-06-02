СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Республике Чувашия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

Как информирует СКР, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России Чувашии, было установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами. Специалисты уже обезвредили опасную находку.

Сейчас правоохранители ведут работу на месте ЧП: изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия. По уголовному делу были назначены судебные экспертизы. Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливают лиц, имеющих отношение к совершению данного преступления.

По факту приготовления к совершению террористического акта СК РФ по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.