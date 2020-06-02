Одной из главных опасностей для РФ названо появление ядерного оружия в неядерных странах

«Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы РФ (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются: размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки», - сказано в документе.

Россия считает одной из главных опасностей для себя размещение на территории неядерных стран ядерного оружия и средств его доставки. Это следует из Основ государственной политики нашей страны в области ядерного сдерживания.

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