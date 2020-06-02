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Независимые эксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда

Ян Брацкий
01:09 02.06.2020
По мнению адвоката семьи погибшего, выводы экспертов позволяют предъявить офицеру полиции обвинение в преднамеренном убийстве. 
Независимые эксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
© Фото: Darnella Frazier facebook

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть во время задержания полицией привела к массовым беспорядкам в США, скончался от удушья. Таков вердикт независимых судмедэкспертов, которые провели всестороннюю проверку по факту инцидента. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крэмп. Независимое вскрытие проводилось в Миннеаполисе по требованию родственников Флойда.

«Известные во всем мире судмедэксперты Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что смерть Флойда была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины, что привело к недостатку кровоснабжения головного мозга», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter адвоката.

Для родных Флойда и сочувствующих его семье, выводы экспертов не стали откровением. На ранее опубликованных видеокадрах задержания мужчины видно, как трое стражей порядка повалили его на землю, а один из них наступил коленом на шею Флойда. Тот несколько раз сообщил, что ему нечем дышать, это отчетливо слышно на записи. Полицейские не отреагировали и спустя некоторое время, поваленный на землю Флойд затих.

«Смерть Флойда была убийством офицерами, которые издевались над ним, сдерживая его более восьми минут», - добавил Крэмп.

По мнению юриста, изложенная в экспертном отчете информация, доказывает умысел и служит основанием для предъявления офицеру Дереку Чавену обвинения в убийстве.

Такого же мнения придерживаются тысячи протестующих, которые заполонили улицы американских городов. Митингующие бьют стекла, жгут автомобили, грабят супермаркеты и нападают на полицейских. В некоторых крупных городах США власти были вынуждены ввести комендантский час и привлечь национальную гвардию для охраны правопорядка.
 
 
 
 

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