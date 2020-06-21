Гитара лидера Nirvana продана за рекордную сумму

Акустическая гитара покойного лидера американской группы Nirvana Курта Кобейна продана в США за рекордную сумму. Шестиструнка легендарного музыканта была выставлена на торги в ходе аукциона Julien's Auctions.

«Продано за $6 010 000. Новый мировой рекорд для гитар», - указывается в заявлении аукционного дома на его официальной странице в Twitter.

© JuliensAuctions twitter

Прежний рекорд продержался около года и принадлежал электрогитаре экс-фронтмена Pink Floyd Дэвида Гилмора. За право прикоснуться к струнам на правах нового хозяина было заплачено $3,97 миллиона.

До этого самым дорогим гитарным лотом на аукционе был инструмент Джона Леннона из The Beatles, поклоннику творчества которого пришлось выложить $2,4 миллиона за право обладания гитарой с историей.

Ушедший с молотка Martin D-18E Кобейна «засветился» на акустическом концерте группы MTV Unplugged, проходившем 18 ноября 1993 году Нью-Йорке. Это произошло примерно за пять месяцев до трагической гибели лидера Nirvana. Курта Кобейна не стало в 1994 году.