Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавируса. Согласно их выводам, наибольший риск перехода болезни в тяжелую форму имеют обладатели второй группы крови.

Независимые исследования проводились в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана. Они показали уязвимость второй группы, а также то, что у третьей и четвертой группы риск ниже, чем у второй, но выше, чем у первой.

По словам ученых, влияние группы крови не объясняется факторами риска, такими как возраст, пол, наличие лишнего веса, гипертонии, сахарного диабета, хронических сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний легких. Исследователи также подчеркнули, что результаты предварительные и требуют дальнейшего изучения.

Ранее ученые обнаружили новый необычный симптом коронавируса. Пациентке с COVID-19 первоначально поставили совсем другой диагноз.