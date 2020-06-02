«Разбежались как тараканы»: владелец ресторана русской кухни рассказал, как защитил заведение от протестующих в США

Владелец ресторана русской кухни «Пушкин» в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал «Звезде» о том, как защищал свое заведение от участников захлестнувших многие города в США массовых беспорядков.

Ранее в Сети появилась фотография, на которой группа мужчина стоит возле вышеупомянутого ресторана. При этом автор снимка утверждал, что в объектив его камеры попала «русская мафия».

По словам Газаряна, снимок сделал его сосед, с которым он даже не общается. Бизнесмен отметил, что не имеет отношения к мафиозным структурам, а на фото запечатлены его друзья, которые пришли помочь в охране ресторана.

«Мы вышли в воскресенье. А в субботу, в соседнем районе, проходили митинги, которые начались спокойно, но переросли в мародерство. Они сожгли несколько банков, а потом начали сжигать другие здания, начали грабить рестораны, ювелирные магазины... Когда я узнал, что такой митинг собираются провести у нас, я решил посмотреть, что это за мероприятие и понял, что там присутствуют одни и те же люди. Я позвонил друзьям и сказал, что беру оружие и еду на работу, чтобы защищать ресторан. У меня хорошие друзья, они откликнулись и приехали со своим оружием на помощь. Нас было человек 10-12», - поделился мужчина.

Когда на улицах Сан-Диего начались беспорядки, обезумевшая толпа, по словам Газаряна, пошла на них, но он и его друзья встали у хулиганов на пути и никто из участников погромов не решился напасть.

«Потом основная толпа прошла, но через пару часов мелкие группы вернулись и стали бить стекла у наших соседей, но как только один из нас вышел с ружьем, дебоширы как тараканы разбежались», - рассказал предприниматель.

Ряд американских городов охватили массовые беспорядки после того, как чернокожий мужчина Джордж Флойд погиб из-за слишком грубых действий сотрудников полиции во время задержания. В Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что блюстители закона надели на Флойда наручники и повалили его. Причем один из полицейских наступил задержанному коленом на шею. Мужчина на записи несколько раз сообщил, что ему трудно дышать. После этого инцидента он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где в итоге скончался.