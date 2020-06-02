Космические перспективы: какие модернизации ждут Байконур после 65-летнего юбилея

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеопоздравлении, посвященном 65-летию первого в мире космодрома.

«Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы», - сказал Рогозин в видео, опубликованном на сайте госкорпорации.

Один из двух проектов будет направлен на модернизацию первой площадки Байконура, так называемого «Гагаринского старта», под запуск ракет «Союз-2».

Второй проект подразумевает модернизацию космического ракетного комплекса «Байтерек», недавно переименованного в «Назарбаевский старт». Его переделают под запуск «Союза-5» - ракеты, которая создается для завоевания рынка пусковых услуг.

Напомним, что 12 февраля 1955 года в СССР Совет министров и ЦК КПСС утвердили постановление о строительстве первого в мире космодрома. На сегодняшний день Байконур является одним из трех крупнейших на планете космодромов, с которого был совершен первый полет человека в космос. Официальным днем рождения космодрома считается 2 июня, когда 65 лет назад были утверждены штат сотрудников космодрома и создан штаб научно-исследовательского испытательного полигона.