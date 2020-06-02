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Врач рассказал, как бороться со скачками давления

Анна Касаткина
15:47 02.06.2020
Причинами перепадов давления могут оказаться стресс или лишний вес.
Врач рассказал, как бороться со скачками давления
© Фото: tomwieden, Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации людям, у которых наблюдаются резкие скачки давления. В первую очередь, по его словам, при такой проблеме следует пройти процедуру суточного холтеровского мониторирования.

Эта процедура поможет выяснить, в какое время суток давление повышается, а в какое - понижается, уточнил Мясников. На основании результатов врач назначит лечение, при этом оно не обязательно должно быть медикаментозным.

«Может быть, вам просто достаточно похудеть, отказаться от соли и научиться бороться со стрессом», - пояснил доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее врачи рассказали, как нормализовать артериальное давление при помощи правильного питания. По словам специалистов, значительно улучшить самочувствие поможет специальная диета.

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