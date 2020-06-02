Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Из указа президента следует, что государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.
© Фото: Ian Dudley, ZUMAPRESS.com, Globallokpress
Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», - говорится в указе.
В документе сказано, что ядерное сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против РФ и ее союзников.