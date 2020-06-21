«В тюрьму на один год»: Трамп предложил наказание за надругательство над американским флагом

Ранее американский лидер подписал указ , направленный на реформирование полиции страны и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время задержаний. Это произошло в разгар демонстраций в нескольких городах США, вызванных убийством стражами порядка американца Джорджа Флойда.

«Мы должны предложить законопроект, что если вы сжигаете американский флаг, то вы отправляетесь в тюрьму на один год», - сказал Трамп на митинге в городе Талса, штат Оклахома, трансляцию которого ведет Fox News.

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