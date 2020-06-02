Путин одобрил план по восстановлению экономики России

Президент России Владимир Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики страны. Его реализация обойдется в пять триллионов рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин представил план главе государства на встрече 2 июня. По словам Мишустина, принимаемые меры должны будут вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП и повышения реальных доходов граждан.

Так, на первом этапе в июне-сентябре 2020 года планируется стабилизировать ситуацию и не допускать падения доходов людей. В частности, для этого уже запущены такие меры поддержки, как прямые выплаты на детей и повышение пособия по безработице до уровня МРОТ.

На следующем этапе - с октября 2020 года по июнь 2021 года - правительство планирует обеспечить рост доходов граждан, сопоставимый с уровнем прошлого года.

К концу 2021 года экономика России должна выйти на траекторию роста. Реальные зарплаты россиян по плану вырастут не менее чем на 2,5% в годовом исчислении, уровень бедности сократится к показателю 2019 года - 12,3% населения.