Грабители вломились в дом лидера группы Uma2rman

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский заявил, что к нему домой проникли грабители. На место уже выехала следственная группа.

«Мы вернулись с дачи и обнаружили маленький сюрприз… К нам заходили гости, сломали окно и пошли на третий этаж, потому что там стоял большой оружейный сейф… Видимо, они надеялись, что в сейфе лежит куча денег, видимо, не знали, что музыканты не такие богатые люди», - рассказал он в видео, опубликованном в Instagram.

Кристовский показал комнату, куда вломились неизвестные и взломанный сейф, на котором он заранее оставил надпись, что внутри нет ни драгоценностей, ни денег. Оружие воры забирать не стали, однако похитили украшение жены Кристовского.