Путин заявил, что действия правительства по борьбе с COVID-19 были своевременными

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьером Михаилом Мишустиным, на которой последний представит план по восстановлению экономики РФ. На ней глава государства высоко оценил работу правительства в ситуации с коронавирусом.

Путин заметил, что все действия кабмина были своевременными. Теперь же России предстоит решить не только нынешние проблемы, но и обеспечить уверенное движение вперед.

«Динамика изменений в мире нарастает, и чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно», - отметил президент.

По словам Путина, в стране следует не только стабилизировать ситуацию в экономике, но и поддержать граждан и компании. Мишустин, в свою очередь, заметил, что благодаря новому плану ожидается выйти на темпы роста экономики выше докризисных и стабильно наращивать реальные доходы граждан.