Мишустин сообщил Путину, что экономика РФ к концу периода восстановления выйдет на рост выше докризисного уровня

Российская экономика к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства добавил, что исполнение плана по восстановлению экономики нашей страны обойдется в сумму около пяти триллионов рублей.

Премьер также рассказал президенту, что двухлетний план по восстановлению экономики предусматривает три этапа.

На первом - до III квартала 2020 года - планируется стабилизировать ситуацию, не допустить дальнейшего падения доходов. На втором этапе - обеспечить рост доходов граждан, сопоставимый с докризисным уровнем. На третьем - выйти на траекторию долгосрочного роста.

Путин, в свою очередь, отметил, что кабмин проделал большую работу и представленный план по восстановлению экономики в дальнейшем можно будет взять за основу.