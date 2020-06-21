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Адвокат назвал причины для отказа в выезде за рубеж

Ян Брацкий
05:21 21.06.2020
Среди таких причин могут быть просроченные платежи по кредитам, алиментам, доступ к секретной информации и ложные сведения о себе.
Адвокат назвал причины для отказа в выезде за рубеж
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Долги по алиментам, просроченные выплаты по кредитам и забытые штрафы могут стать причиной отказа в выезде за рубеж. Как правило, об этом становится ясно уже на пункте пропуска в аэропорту, куда человек приезжает с путевкой на руках и с чемоданами.

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов отметил, что причин для отказа в выезде за границу множество.

«Если вы допущены к секретам Родины, вас могут на границе не выпустить за рубеж. То же самое может случиться, если вы военнослужащий или проходите альтернативную гражданскую службу», - сообщил Миронов в интервью агентству «Прайм».

Сообщение о себе заведомо ложных сведений при оформлении выездных документов является стопроцентного гарантией того, что человек останется дома, добавил эксперт.

«Человека могут оставить в родных пенатах принудительно, как оставляют и в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, подозреваемых, обвиняемых или осужденных, не отбывших или не исполнивших до конца наказание», - считает адвокат.

В прошлом году количество должников, которым был ограничен выезд за границу составило 3,4 миллиона человек. Об этом сообщили судебные приставы, которые занимаются взысканием задолженностей. Чтобы не пополнять армию невыездных россиян, эксперты рекомендуют не тянуть с исполнением своих финансовых обязательств, а незадолго до планового выезда за рубеж проверять наличие возможных долгов в информационных базах.

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