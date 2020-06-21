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Выход есть: эксперт рассказала, что делать после потери работы

Ян Брацкий
04:21 21.06.2020
Потерявший работу гражданин имеет право на получение пособия, выплат на детей, а также может рассчитывать на иные меры социальной поддержки.
Выход есть: эксперт рассказала, что делать после потери работы
© Фото: flickr

Россияне, потерявшие постоянную работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, вправе рассчитывать на помощь от государства. Именно за ней безработный должен обратиться в первую очередь, считает эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

«Искать новую работу, конечно, нужно, но прежде всего, нужно постараться получить государственную социальную помощь, чтобы во время поиска работы иметь хотя бы небольшой доход и возможность минимизировать текущие расходы», - цитирует РИА Новости заявление эксперта.

Для начала необходимо встать на учет в Центр занятости населения, где регистрируются все безработные граждане. Уволенные из-за пандемии с первого марта 2020 года могут рассчитывать на максимальный размер пособия в размере 12 130 рублей и районного коэффициента вдобавок к пособию.

Получить деньги можно при условии, что человек проработал не менее 26 недель в течение последнего года. Родители несовершеннолетних детей могут рассчитывать еще и на дополнительную выплату по три тысячи рублей на каждого ребенка.

«По общему правилу, размер пособия по безработице зависит от заработной платы и основания увольнения на предыдущем месте работы. Первые три месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев. Для этого важно не пропустить двухнедельный срок обращения в ЦЗН», - объяснила Дайнеко.

Если в течение месяца после увольнения работник заболел, то бывший работодатель оплачивает ему больничный лист, напоминает эксперт.

«Выплаты ФСС производятся спустя один день после оформления электронного больничного за первые семь дней, потом спустя один день по закрытию больничного листа за оставшиеся дни заболевания», - добавила эксперт.

Существует целый список иных, не связанных с прямыми денежными выплатами, мер поддержки. Это субсидии, компенсации услуг ЖКХ, реструктуризация или рефинансирование кредитных платежей и многое другое, считает Ольга Дайнеко. 

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