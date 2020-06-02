Буйство большой воды: несколько регионов России затопило после проливных дождей
Мощный циклон, который накрыл накануне Центральную Россию, захватывает новые территории. Стихия ударила по Новосибирску. Город затопило проливными дождями всего за пару часов. Теперь непонятно, где тротуары, а где автодороги. Заглохшие машины едва не сносило потоками воды.
В Белгородской области устраняют последствия смерча. Накануне там ураганный ветер с дождем и градом крушил все вокруг: ломал деревья, переворачивал машины, срывал кровлю с домов. В одном из поселков несколько семей остались без крыши над головой.
Большая вода не спешит покидать и Подмосковье. Разлившаяся из-за осадков река Торгоша доставила немало проблем жителям Сергиева Посада. В обычном состоянии ее ширина не превышает нескольких метров, но сейчас, когда водоем вышел из берегов, проживающие в нескольких населенных пунктах люди оказались отрезанными от остального мира.
А в Мурманской области, где из-за паводка обрушился железнодорожный мост, возбудили уголовное дело. По предварительной версии, поднявшаяся вода повредила опоры. Из-за этого конструкция упала в реку. Сейчас следователи выясняют, не было ли нарушений при строительстве и эксплуатации переправы.