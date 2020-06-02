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Парад Победы на Красной площади в Москве продлится до полутора часов

Иван Линдеманн
13:52 02.06.2020
Во время торжественного мероприятия будут использованы некоторые элементы Парада 1945 года.
Парад Победы на Красной площади в Москве продлится до полутора часов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Парад Победы на Красной площади в Москве будет длиться до полутора часов. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. 

«Начало парада Победы - в 10:00 24 июня. Общая продолжительность составит до полутора часов», - сказал он.

Салюков добавил, что во время торжественного мероприятия будут использованы некоторые элементы Парада 1945 года. По его словам, в начале будет исполнен «Юбилейный встречный марш», а на вечер запланирован аналогичный салют.

Кроме того, Салюков отметил, что участие в Параде войск от ФСБ, Росгвардии и МЧС согласовано. Особое внимание уделено взаимодействию с ГВМУ МО и управлением начальника войск РХБЗ ВС РФ для противодействия распространению коронавируса.

«С этой целью совместно разработаны и доведены
до участников Парада инструкция и план мероприятий
по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, утвержденные первым заместителем министра обороны Р.Х. Цаликовым. Их выполнение взято на жесткий контроль», - отметил генерал армии.

За парадными расчетами распределены и закреплены врачебные бригады. Во вторник, 2 июня, будет завершено обеспечение иногородних расчетов экспресс-тестами для проведения анализов до выезда в Москву.  В среду, 3 июня, закончится специальная обработка всех зданий и помещений, парков боевых машин, предназначенных для размещения личного состава и техники.

Также Салюков сообщил, что после выполнения организационных мероприятий с 8 по 15 июня ежедневно будут проходить тренировки в Алабино. Во это время личный состав будет использовать средства индивидуальной защиты. Генеральная репетиция парада запланирована на 20 июня.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что к военному Параду на Красной площади привлекут около 14 тысяч человек, в их числе - более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.

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